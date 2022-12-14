В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишников

В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для находящихся за границей айтишников

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) не поддержали запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. Такую позицию ведомство озвучило в своем официальном Telegram-канале.

«Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. При этом мы настоятельно рекомендуем очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

При этом в Минцифры подчеркнули, что такая позиция ведомства не распространяется на «разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем». Более того, пункт об обязательном присутствии на территории России для таких сотрудников должен включаться в их контракты.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов», — констатировали в Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев уже оценивал вероятность введения ограничительных мер против IT-специалистов, которые покинули Россию. Он высказался против «драконовских мер», добавив, что Минцифры выступает за создание в России таких условий, чтобы уехавшие айтишники захотели вернуться в страну и снова работать.