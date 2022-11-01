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12:06, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Минцифры высказалось о вероятности введения мер против уехавших IT-специалистов

Глава Минцифры Шадаев выступил против введения ограничений в отношении уехавших айтишников

Фото: Scott Graham / Unsplash

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев в ходе выступления на CNews Forum 2022 оценил вероятность введения ограничительных мер против IT-специалистов, которые покинули Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников [сферы IT], которые уехали. (...) Здесь никаких ограничений не должно быть», — высказался министр.

Шадаев добавил, что Минцифры выступает за создание в России таких условий, чтобы уехавшие айтишники захотели вернуться в страну и снова работать.

В конце октября член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, могут попасть под влияние закона об иностранных агентах. По его мнению, отъезд гражданина за рубеж можно расценивать как действие, совершенное под иностранным влиянием. Эту идею раскритиковал другой сенатор Андрей Клишас. Он призвал парламентария и других коллег по Совету Федерации «сдерживать полет фантазии».

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Евгения Наумова
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