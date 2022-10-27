В Совфеде оценили идею признавать иноагентами уехавших за границу россиян

Сенатор Клишас раскритиковал идею признавать иноагентами уехавших за границу россиян

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас раскритиковал идею распространять статус иноагента на россиян, которые покинули страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. По его мнению, отъезд человека за рубеж можно расценивать как действие, совершенное под иностранным влиянием.

«Коллеги, давайте сдерживать полет фантазии», — написал сенатор.

На идею Климова также отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, слова сенатора являются его частным мнением.