В Кремле высказались о распространении статуса иноагентов на уехавших россиян

Песков назвал частным мнением слова Климова о статусе иноагентов покинувших страну россиян

У Кремля нет позиции насчет распространения закона об иноагентах на россиян, покинувших страну после начала спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя главы государства, соответствующие слова сенатора Совета Федерации Андрея Климова являются его частным мнением. «Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения», — высказался Песков.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. По его мнению, отъезд человека за рубеж можно расценивать как действие, совершенное под иностранным влиянием.

11 сентября стало известно, что в Госдуме разрабатывается законопроект о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами. По словам депутата Василия Пискарева, планируется расширить перечень оснований для привлечения нарушителей, само наказание останется прежним. 18 сентября законопроект поддержали в правительстве России и Верховном суде.