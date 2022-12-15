В Изборске впервые откроют выставку живописи Российской академии художеств

В Изборске 20 декабря откроют выставку русских академистов «Россия. Истоки»

В городе Изборск Псковской области откроют выставку под названием «Россия. Истоки», где впервые покажут уникальную коллекцию русского академического искусства Российской академии художеств. Об этом сообщается на официальном портале государственных органов области.

Экспозиция будет представлена в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск». Для посетителей она будет доступна с 20 декабря. Среди представленных работ можно найти полотна Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и других мастеров академической живописи. Также в рамках выставки будет организован исторический лекторий и кинопоказы.

«Представленные на выставке "Россия. Истоки" произведения выдающихся русских академистов дают возможность увидеть тот сложный маршрут, по которому двигалось национальное искусство, обращаясь к вопросам отечественной истории», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Нижнем Новгороде откроется выставка, посвященная эпохе Возрождения. Отмечается, что проект «Названо Вазари. Возрождение», объединяющий экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства, пройдет с 21 декабря 2022 года по 9 апреля 2023 года.