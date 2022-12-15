Российская социальная сеть запустила флешмоб в поддержку редких морских выдр

«Одноклассники» и WWF запустили флешмоб в поддержку каланов Курильских островов

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили флешмоб #якаланюсь в поддержку редких морских выдр — каланов. Об этом пишет ТАСС.

Пользователи сети могут пожертвовать средства на проект по сохранению популяции каланов Курильских островов, а в качестве поддержки — установить тематическую рамку на аватар и использовать новогодние стикеры с морскими выдрами, которые занесены в Красную книгу.

В официальной группе WWF в «Одноклассниках» 14 декабря в 20:00 пройдет прямой эфир о проекте по сохранению редких животных: на нем выступят координатор проектов WWF Анна Филиппова, пресс-секретарь фонда Дарья Буянова и тревел-блогер Яков Осканов.

Директор по коммуникациям WWF Юрий Сочнев рассказал, что в последние годы численность каланов начала резко снижаться: в некоторых популяциях падение достигает более 70 процентов. При этом, по его словам, причины исчезновения морских выдр неизвестны.

«Летом 2023 года мы снаряжаем экспедицию на Курильские острова: подробно изучить ситуацию и разработать меры по сохранению вида», — сообщил о планах Сочнев.

Ранее в декабре 2021 года в порту Северо-Курильска морские выдры каланы оккупировали старое судно, спрятавшись на нем от шторма, и попали на видео. Ролик, на котором десяток животных прячется от непогоды, стал популярным в сети.