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13:45, 15 декабря 2022Мир

В Австрии рассказали о последствиях политического противостояния Запада и России

Экс-глава МИД Австрии: антироссийские санкции объединяют КНР и Арабские страны

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Страны Персидского залива и Китай ошеломлены и раздражены антироссийскими санкциями Запада и замораживанием активов России. Об этом в интервью Sputnik заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Это может случиться с каждым. А министр нефти Омана на днях сказал: "Мы будем очень внимательно следить за потолком цен на нефть", потому что сегодня это Россия, а завтра это может быть кто угодно», — отметила бывший министр.

По ее словам, рестрикции против Москвы приводят к объединению КНР и арабских стран. «На самом деле G7, ЕС, североамериканцы создают такой естественный союз между этими правительствами, потому что они знают, что это может случиться с кем угодно», — обратила внимание Кнайсль.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз займется поиском способа передать российские деньги Украине. По его словам, Россия должна выплатить репарации на восстановление Украины. Он также уточнил, что на сегодняшний день страны Евросоюза заморозили около 19 миллиардов евро активов, которые принадлежат российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российскую сторону.

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Виктория Кондратьева
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