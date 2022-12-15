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16:58, 15 декабря 2022Среда обитания

В Сбербанке назвали плюсы увеличения льготной ставки по ипотеке

Сбербанк: увеличение льготной ставки по ипотеке на новостройки в России поддержит спрос
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов прокомментировал решение об увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России. Плюсы этой идеи он назвал в разговоре с РИА Новости.

По словам Попова, данное решение является наиболее взвешенным в текущей ситуации и поможет поддержать спрос на жилье среди россиян.

Он также указал, что Сбербанк выступал за плавную корректировку льготной программы господдержки и ее модификацию в 2023 году. «Поэтому мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8 процентов с действующих 7 процентов», — отметил Попов.

В четверг, 15 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки было решено продлить до июля 2024 года. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства также подчеркнул, что в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.

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Варвара Кошечкина
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