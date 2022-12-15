Путин поручил увеличить возраст пациентов для помощи «Круга добра»

Путин поручил увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов для помощи фонда «Круг добра»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов, которым может оказывать помощь фонд «Круг добра». Трансляция выступления доступна на сайте телеканала «Россия 1».

«В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда (...), с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно и без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», — сказал он.

Ранее глава «Круга добра» Александр Ткаченко назвал важным, что за полтора года фонд приобрел опыт решения различных проблем. Он указал, что под «крыло» фонда перейдет еще около 15 тысяч детей с редкими заболеваниями.

В июне глава государства поддержал идею обеспечивать лекарствами за счет средств фонда «Круг добра» в том числе достигших совершеннолетия больных. Ранее Путин поручил рассмотреть возможность обеспечения лекарствам и тех, кто достиг 18 лет.