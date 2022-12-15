В России стали строить меньше частных домов

«Ъ»: объем ввода ИЖС в России снизился до 1,76 миллиона квадратных метров

В ноябре 2022 года в России объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) резко снизился. О том, что в стране стали строить меньше частных домов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В указанный месяц было введено 1,76 миллиона квадратных метров ИЖС. В то время как в феврале показатель достиг семь миллионов квадратных метров. Объем ввода снизился и в годовой динамике — в ноябре 2021-го значение находилось на уровне 5,2 миллиона «квадратов». Снижение произошло и относительно октября, когда было введено 5,1 миллиона квадратных метров.

По данным издания, в течение года динамика была неоднозначной, показатель продолжал увеличиваться до октября, хотя в конце зимы начал постепенно замедляться. На рынке всего жилищного строительства произошел спад почти на 40 процентов.

Что касается годовой динамики, то за январь-ноябрь 2022 года в секторе ИЖС было введено 56 миллионов квадратных метров. При этом в 2021 году показатель достигал 46 миллионов, а в 2019-м — 32,4 миллиона «квадратов».

Ранее стало известно, что объем выданной на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) ипотеки значительно вырос за последние три года. Большинство россиян также стали обращаться за помощью в строительстве дома к профессионалам.