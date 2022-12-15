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11:44, 15 декабря 2022Путешествия

Блогер показала способ упаковать одежду в маленький чемодан и восхитила фанатов

Блогер из Австралии научила подписчиков складывать одежду в чемодан и восхитила их

Австралийская блогерша дала рекомендации по сбору одежды в чемодан для путешествий и восхитила подписчиков. Обучающее видео, которое оценили ее фанаты, она разместила в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На первых кадрах автор ролика показала количество одежды, которую необходимо было уложить в небольшой чемодан для коротких путешествий. Среди вещей были джинсы, свитера, юбки, кофты и нижнее белье для одного взрослого, а также аналогичные комплекты для ребенка. Затем блогерша начала складывать одежду необычным образом.

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Девушка аккуратно положила друг на друга несколько вещей так, чтобы самые большие предметы гардероба были снаружи, а маленькие — внутри. После этого, выровняв каждую вещь по краям, автор видео сложила их и свернула в трубочку. Те же манипуляции она проделала с другими комплектами. Получившиеся трубочки блогерша упаковала в отдельную сумку, которая в результате заняла лишь четверть чемодана.

Подписчики австралийки пришли в восторг от лайфхака и назвали его «залипательным». Ролик собрал почти миллион просмотров и 250 комментариев. «Круто! Мне нравится, как ты сложила их вместе, это так аккуратно!» –– написал один из подписчиков. Другой пользователь заметил, что уже пробовал такой метод упаковки и научил этому службу безопастности в аэропорту, когда они попросили показать содержимое чемодана.

Ранее специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler, специализирующегося на советах по хранению вещей, показали на видео три простых лайфхака для комфортного путешествия и правильного сбора чемодана в поездку. В первую очередь авторы ролика порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор аутфита в отпуске.

Зарина Дзагоева
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