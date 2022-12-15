Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 15 декабря 2022Забота о себе

Телеведущая рассказала о борьбе с тяжелым аутоиммунным заболеванием

Телеведущая Луиза Томпсон сообщила, что страдает от осложнений системной красной волчанки

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

32-летняя британская телеведущая Луиза Томпсон призналась, что ей диагностировали системную красную волчанку, развивающуюся в тяжелой форме. Об истории борьбы знаменитости с опасным аутоиммунным заболеванием сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее публикацию в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Томпсон рассказала, что постоянные проблемы со здоровьем, преследующие ее в последнее время, серьезно сказались на ее эмоциональном состоянии. Помимо этого, в последнее время у нее развились осложнения волчанки. Особенно ее мучают сильные боли в суставах, усиливающиеся при ходьбе и сидении со скрещенными ногами. По словам телеведущей, она никогда в жизни не испытывала ничего подобного.

«Я всегда была такой здоровой и активной, физические упражнения были неотъемлемой частью моей жизни. Из-за этого приспосабливаться ко всем этим новым заболеваниям действительно тяжело», — призналась знаменитость. Кроме проблем с суставами из-за волчанки, она постоянно чувствует усталость, страдает от сильного покраснения кожи, выделения слизи из носа и язвенного колита.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Первые симптомы недуга у Томпсон появились после рождения сына. Однако за прошедшие после радостного события девять месяцев ее состояние здоровья заметно ухудшилось. Осложняется ситуация диагностированной послеродовой депрессией. «Я могла бы просто заплакать оттого, что моя жизнь дошла до такого. Все это кажется таким тяжелым. Так много обреченности и мрака, что я не могу отдышаться», — посетовала она.

Ранее ученые из Медицинского колледжа Лернера Кливлендской клиники выявили осложнения после инфаркта у людей с аутоиммунными заболеваниями. Они выяснили, что у пациентов с системной красной волчанкой, псориазом и ревматоидным артритом чаще развивается сердечная недостаточность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу
Неуравновешенный мужчина напал на пожилую туристку в арабской стране и убил ее
Алиханов рассказал о зимующих в Калининграде немцах
Россиянин поджег супругу из-за ревности
Мать Овечкина рассказала о вдохновившем сына Месси
Блогера Славу Малмыгина задержали по подозрению в убийстве 18-летней девушки
Телеведущая рассказала о борьбе с тяжелым аутоиммунным заболеванием
Подмосковных чиновников обвинили в коррупции и арестовали
Глава Крыма рассказал о заданных мобилизованным сыном вопросах
В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.