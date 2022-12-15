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14:35, 15 декабря 2022Силовые структуры

Дважды обращавшуюся с жалобами на сына в полицию россиянку нашли убитой

В Крыму сын убил мать, которая дважды обращалась в полицию с жалобами на него

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Крыму обнаружили тело 53-летней местной жительницы, которая дважды обращалась в полицию с жалобами на избивающего ее сына. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Главным подозреваемым в убийстве женщины стал ее 34-летний сын. При допросе он дал признательные показания и оформил явку с повинной. Мужчина рассказал, что вечером 11 декабря во время ссоры пять раз ударил мать по голове.

По данным издания, в апреле и июне 2021 года потерпевшая обращалась в полицию с жалобами на избиения со стороны сына. Однако правоохранители в возбуждении уголовного дела отказали.

Ранее сообщалось, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.

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Илона Палей
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