В ДНР назвали процент освобожденной территории Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки более чем на 80 процентов

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал процент освобожденной территории Марьинки. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

По его словам, город был освобожден более чем на 80 процентов. Пушилин также отметил, что контроль над Марьинкой позволит продвинуться в районе Красногоровки, что в дальнейшем поспособствует прекращению обстрелов Петровского района Донецка с этого направления.

13 декабря врио главы ДНР сообщал, что территория Марьинки скоро полностью перейдет под контроль Вооруженных сил России. При этом ситуацию в населенном пункте он оценил как сложную.