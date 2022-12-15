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12:16, 15 декабря 2022Россия

В ДНР назвали процент освобожденной территории Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки более чем на 80 процентов
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал процент освобожденной территории Марьинки. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

По его словам, город был освобожден более чем на 80 процентов. Пушилин также отметил, что контроль над Марьинкой позволит продвинуться в районе Красногоровки, что в дальнейшем поспособствует прекращению обстрелов Петровского района Донецка с этого направления.

13 декабря врио главы ДНР сообщал, что территория Марьинки скоро полностью перейдет под контроль Вооруженных сил России. При этом ситуацию в населенном пункте он оценил как сложную.

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Алевтина Запольская
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