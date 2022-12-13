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11:09, 13 декабря 2022Россия

Глава ДНР сообщил о скором взятии под контроль Марьинки

Глава ДНР Пушилин заявил, что Марьинка скоро будет под контролем ВС России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Населенный пункт Марьинка, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что в настоящее время по Марьинке ситуация сложная. Однако «она абсолютно точно идет к тому, что этот населенный пункт скоро будет под нашим контролем», уточнил Пушилин.

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Ранее полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР), помощник главы МВД Виталий Киселев заявил, что российские войска окружили город Марьинка. Трасса в направлении города Красногоровка, по которой проходило снабжение украинской армии в Марьинке, находится под контролем военных России, подчеркнул он.

13 декабря Пушилин рассказал о продвижении на угледарском, марьинском и других направлениях фронта. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, однако союзные подразделения продвигаются вперед.

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Сергей Истомин
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