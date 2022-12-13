Глава ДНР сообщил о скором взятии под контроль Марьинки

Глава ДНР Пушилин заявил, что Марьинка скоро будет под контролем ВС России

Населенный пункт Марьинка, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что в настоящее время по Марьинке ситуация сложная. Однако «она абсолютно точно идет к тому, что этот населенный пункт скоро будет под нашим контролем», уточнил Пушилин.

Ранее полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР), помощник главы МВД Виталий Киселев заявил, что российские войска окружили город Марьинка. Трасса в направлении города Красногоровка, по которой проходило снабжение украинской армии в Марьинке, находится под контролем военных России, подчеркнул он.

13 декабря Пушилин рассказал о продвижении на угледарском, марьинском и других направлениях фронта. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, однако союзные подразделения продвигаются вперед.