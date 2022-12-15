Московская полиция спасла мигранта из несуществующей кальянной

В Москве полиция спасла 25-летнего мигранта, запертого в подвале несуществующей кальянной

В Москве полицейские спасли 25-летнего мигранта из Таджикистана, запертого в несуществующей кальянной. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, потерпевший познакомился в интернете с 20-летней девушкой. Она предложила ему встретиться в заведении на Саввинской набережной. Молодой человек согласился, однако после ужина увидел, что сумма счета в четыре раза больше, чем цены по меню. Он не согласился платить, тогда его затащили в подвал и заперли. Пленнику позволили позвонить другу, чтобы тот привез деньги, однако потерпевший позвонил правоохранителям.

Сотрудники МВД приехали и освободили его. Выяснилось, что официально такой кальянной даже не существует.

Ранее стало известно, что в Астраханской области 33-летний мужчина похитил и избил 22-летнюю бывшую возлюбленную.