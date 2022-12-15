Западные дипломаты отказались верить в возможность возвращения Крыма Украине

Mirror: западные дипломаты не верят в возможность возвращения Крыма под власть Украины

Западные дипломаты не верят в возможность возвращения Крыма Украине. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на западного чиновника.

«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым может вернуться под власть Украины», — заявил собеседник издания. По его словам, такого мнения придерживаются американские политики. «Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть», — сказал он, добавив, что не слышал, чтобы украинцы также об этом упоминали. Чиновник подчеркнул, что «был бы очень удивлен, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме».

В ноябре бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году еще до начала российской спецоперации. По его словам, ВСУ сначала «нужно выиграть много сражений». «Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил Забродский.