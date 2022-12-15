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09:22, 15 декабря 2022Россия

Глава Крыма рассказал о заданных мобилизованным сыном вопросах

Глава Крыма Аксенов рассказал, что его мобилизованный сын продолжает службу

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его мобилизованный сын продолжает службу в рядах Вооруженных сил (ВС) России и спрашивает о сроках окончания специальной военной операции. О заданных сыном вопросах глава региона рассказал в интервью ТАСС.

По словам Аксенова, подобные вопросы возникают и у других мобилизованных россиян.

«Он, как и все мобилизованные, отдает долг Родине. Как и все остальные, спрашивает: как долго все это, когда закончится. А ответ один: закончится нашей победой, это принципиально», — заявил он.

23 сентября стало известно, что сын главы Крыма попал под частичную мобилизацию. Глава российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого. Позже Аксенов рассказал, что его сын принял присягу.

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Марк Леонов
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