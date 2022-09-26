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Глава Крыма раскрыл подробности мобилизации сына

Глава Крыма Аксенов сообщил, что его сын уже принял присягу в рамках частичной мобилизации

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты, в том числе и его сын. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, его сын уже принял присягу. Кроме того, молодой человек проходил службу в воинской части ВКС в Севастополе.

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23 сентября стало известно, что сын главы Крыма попал под частичную мобилизацию. Глава российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого. «Сегодня мой сын был призван. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс», — подчеркнул Аксенов.

21 сентября президент Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность, добавил глава государства.

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Сергей Истомин
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