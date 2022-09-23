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Глава Крыма сообщил о мобилизации сына

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын попал под частичную мобилизацию

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Сын главы Крыма Сергея Аксенова попал под частичную мобилизацию. Об этом сам Аксенов сообщил журналистам, передает «360».

Глава российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого. «Сегодня мой сын был призван. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс», — сказал Аксенов. Глава Крыма также подчеркнул, что молодой человек уже отправился в подразделение на территорию части.

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До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что четыре депутата Госдумы подали заявления о направлении в зону специальной военной операции. Ими оказались зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже такое же желание изъявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны.

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Анна Щербакова
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