В «Дом.РФ» оценили изменение семейной ипотеки

Гендиректор «Дом.РФ» Мутко: изменение семейной ипотеки увеличит выдачу кредитов

Расширение параметров семейной ипотеки позволит увеличить выдачу кредитов на 30 тысяч в год. Изменение льготной программы оценил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, его слова передает РИА Новости.

Изначально программой могли воспользоваться семьи с двумя и более детьми, а с 2021 года — семьи с первенцами, рожденными позднее 2018 года. 15 декабря 2022 года президент Владимир Путин сообщил, что теперь семейная ипотека будет распространяться на семьи как минимум с двумя детьми до 18 лет. Это предоставит возможность купить жилье с помощью семейной ипотеке гражданам, у которых дети родились до 2018 года.

С момента запуска семейной ипотеки в 2018 году программой воспользовались более 440 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила около 1,6 триллиона рублей.

Ранее в декабре президент России заявил о продлении льготной ипотеки на новостройки. Программа продолжит действовать до 1 июля 2024 года, при этом ставка по таким кредитам будет увеличена до восьми процентов годовых. Путин также сказал, что в стране приступят к плавному сворачиванию программы.