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23:48, 15 декабря 2022Силовые структуры

Уголовное дело завели после смертельного ДТП на юге Москвы

МВД: дело возбуждено после того, как водитель влетел в остановку и сбил несколько человек
СюжетДТП в Москве:

Фото: Москва 24 / Telegram

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на юге Москвы, где водитель влетел в автобусную остановку и сбил несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, уголовное дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Пострадавшие госпитализированы «с травмами различной тяжести», добавили в МВД.

Авария произошла вечером 15 декабря в 3-м Павелецком проезде. По предварительной информации, водитель каршеринга на BMW въехал в остановку общественного транспорта, после чего протаранил припаркованный автомобиль. По предварительным данным, автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.

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Марина Совина
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