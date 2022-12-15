В результате наезда BMW на остановку в Москве погиб человек

BMW наехала на остановку на юге Москвы, один человек погиб

На юге Москвы BMW наехала на остановку, в результате ДТП погиб один человек. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

О происшествии ранее сообщал Telegram-канал Mash. По их данным, иномарка сбила двух людей на остановке и протаранила другой автомобиль.

«На Павелецкой набережной автомашину BMW занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на остановку общественного транспорта», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительной информации, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Ранее в удмуртском городе Сарапул в аварии с участием врезавшейся в магазин легковушки пострадали два человека. BMW X5 влетел во входную группу магазина «Красное и Белое».