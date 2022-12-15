Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп

Доктор Мясников заявил, что массовое тестирование на грипп в рамках ОМС неоправданно

Врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп в рамках ОМС. В своем Telegram-канале он объяснил, почему обычно такое тестирование не нужно, а также назвал единственную причину, по которой оно необходимо.

По словам доктора, независимо от того, выявило ли тестирование грипп, коронавирус или другой вирус, медицинские рекомендации для заболевших во всех случаях одинаковы. «Что делать: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение», — отметил он.

По словам специалиста, тест стоит несколько сотен рублей, которые тратятся из фонда ОМС. «И? Зачем массово? Когда тестирование может быть оправданно: например, тяжелый температуривший больной поступает в больницу. Тут могут быть различные варианты, и тест нужен. А вот зачем они в амбулаторной практике — я не знаю», — заключил врач.

Ранее Мясников дал советы по профилактике гриппа. Специалист подчеркнул, что главным способом защиты от гриппа является вакцинация. Он добавил, что прививка начинает действовать через две недели, а сезонный грипп обычно заканчивается в апреле.