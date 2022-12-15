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16:50, 15 декабря 2022Ценности

Раскрыто тайное значение наряда популярной рэперши на суде по делу о насилии

Megan Thee Stallion привлекла внимание к проблеме домашнего насилия фиолетовым костюмом

Фото: Jason Armond / Los Angeles Times / Getty Images

Поклонники раскрыли тайное значение одежды американской рэперши Megan Thee Stallion, которую она выбрала для посещения заседания по делу о домашнем насилии. Материал на эту тему публикует Page Six.

Популярная хип-хоп-исполнительница появилась в суде, чтобы дать показания против бывшего возлюбленного, музыканта Tory Lanez, который в ходе ссоры дважды выстрелил ей в ноги в июле 2020 года. В качестве наряда она выбрала фиолетовый брючный костюм бренда Sergio Hudson в сочетании с радужной сумкой Chanel и черными лодочками Christian Louboutin.

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По мнению фанатов, знаменитость специально подобрала вещи упомянутого цвета, поскольку он используется активистами для привлечения внимания к проблеме домашнего насилия. «Тот факт, что Меган выбрала именно фиолетовый цвет! Какие же круги ада проходят женщины в мире патриархата», — написала пользовательница victoriadevall в Twitter. «Мисс Меган служит правосудию», — согласился другой юзер.

16 июля 2020 года сообщалось, что полиция задержала рэперов Tory Lanez и Megan Thee Stallion в Голливуде после поступившего в полицию сообщения о стрельбе. Правоохранители арестовали Tory Lanez за пистолет, найденный в его автомобиле. Во время произошедшего Megan Thee Stallion была обнажена и истекала кровью. Она заявила, что получила огнестрельное ранение.

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Майя Пономаренко
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