Полиция задержала обнаженную и истекающую кровью исполнительницу хита Savage

Полиция задержала 25-летнюю рэпершу Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) и 27-летнего хип-хоп-исполнителя Tory Lanez (Дейстар Петерсон) в Голливуде после сообщений о стрельбе. Исполнительница хита Savage была обнажена и истекала кровью, сообщает портал TMZ, опубликовавший видеозапись задержания.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек — Megan Thee Stallion, Tory Lanez и женщину, имя которой не уточняется, — после того, как в полицию поступил звонок о пяти выстрелах с описанием автомобиля, за рулем которого был рэпер. Все трое были одеты в купальные костюмы.

Отмечается, что автомобиль был окружен полицейскими, на место происшествия также прибыл вертолет. Задержанным приказали выйти из машины и лечь на землю.

Megan Thee Stallion позже заявила, что получила огнестрельное ранение. «Это было преступление, совершенное с целью нанести мне физические повреждения», — подчеркнула она, не уточнив личность нападавшего.

Рэперша добавила, что после задержания полиция доставила ее в больницу, «чтобы извлечь пули».

Полиция задержала Tory Lanez за пистолет, найденный в его автомобиле. При этом сотрудники правоохранительных органов не предъявили ему обвинений в выстрелах. По словам источников, Megan Thee Stallion заявила полицейским, что получила раны, наступив на стекло на вечеринке, и в больницу ее якобы доставили именно из-за этого.