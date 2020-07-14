Московский рэпер Murda Killa умер в 27 лет

Московский хип-хоп-исполнитель Максим Решетников, известный под псевдонимом Murda Killa, умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщается в официальном паблике рэпера во «ВКонтакте» во вторник. 14 июля.

О подробностях смерти музыканта в Twitter рассказал блогер Саша Конь. По его словам, Решетников не выходил на связь два дня, и потому он с приятелем поехали вскрывать квартиру рэпера «догадываясь, что их ждет». Он не уточнил причины смерти Решетникова.

Murda Killa выпустил EP Murderland в 2016 году, а два года спустя вышел его дебютный студийный альбом Brokestar, в записи которого также приняли участие такие артисты, как Овсянкин, Horus и Booker.