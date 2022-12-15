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13:10, 15 декабря 2022Бывший СССР

Журналистка на саммите стран ЕС назвала премьер-министром президента Литвы

Журналистка на саммите стран ЕС в Брюсселе назвала премьером президента Литвы Науседу
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Johanna Geron / Reuters

Журналистка на саммите стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе не признала в президенте Литвы Гитанасе Науседе лидера страны и назвала его премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я президент, простите», — поправил представительницу СМИ Науседа.

В ответ журналистка стала смущенно извиняться.

На последнем в 2022 году саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран обсуждают Украину, ситуацию с энергетикой в Евросоюзе, а также планы на 2023 год. Кроме того, в повестку включен громкий коррупционный скандал в Европейском парламенте.

Ранее Совет Евросоюза согласовал выделение 18 миллиардов евро Украине в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.

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Алевтина Запольская
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