Украинский генерал призвал не недооценивать русских

Украинский генерал-полковник Сырский: любой, кто недооценит русских, обречен на поражение

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины, призвал не недооценивать русских. Его слова приводит The Economist.

«Русские не идиоты. Они не слабые. Любой, кто недооценивает [их], обречен на поражение», — заявил он изданию.

Сырский рассказал, что российская армия под руководством командующего специальной военной операцией на Украине (СВО) генерала армии Сергея Суровикина меняет тактику. По его словам, они атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами.

Издание отмечает, что Сырский родился под Владимиром и окончил Московское высшее военное командное училище, при этом его стиль управления отличается от советского или российского — он придерживается принятых в НАТО принципов децентрализованного командования.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал первоочередной задачей украинской армии удержание занятых рубежей. «В первую очередь удержать эту линию и не потерять больше территории. Это критический момент. Поскольку я знаю, что в 10-15 раз сложнее освободить ее, чем не сдать. Поэтому наше задание — держаться», — заявил главком.