На Украине назвали первоочередную задачу ВСУ

Главком ВСУ Залужный назвал удержание рубежей первоочередной задачей украинской армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал первоочередной задачей украинской армии удержание занятых рубежей. Об этом он заявил в интервью изданию Economist.

«В первую очередь удержать эту линию и не потерять больше территории. Это критический момент. Поскольку я знаю, что в 10-15 раз сложнее освободить ее, чем не сдать. Поэтому наше задание — держаться», — заявил главком.

Второй задачей ВСУ Залужный назвал создание резервов — по его словам, украинской армии не хватает техники. С нынешними ресурсами, отметил он, Киев не сможет провести новую большую операцию, но при этом работа над ней идет.

Главнокомандующий заявил, что Украине, чтобы вернуться на позиции 23 февраля, ей необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может одобрить поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после детального доклада Пентагона. В ведомстве должны будут оценить в том числе последствия такого решения для боеготовности армии Соединенных Штатов.