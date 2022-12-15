Половина россиян признались в получении денег от родственников

ВЦИОМ: финансовую поддержку от родственников получают 46 процентов россиян

Почти половина россиян (46 процентов) получают финансовую поддержку от родственников, при этом 29 процентов из них признались, что им помогают деньгами родители. Такие результаты получены в результате совместного исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и ВТБ, сообщает РБК.

Чаще всего финансово детей поддерживают сельские жители (23 процента). В общей сложности 52 процента молодых людей получают помощь от родителей, 18 процентов — от бабушек и дедушек.

Деньги от детей принимают 9 процентов из тех, кто получает поддержку, хотя среди респондентов в возрасте 55-65 лет этот показатель достигает 24 процентов. У братьев и сестер средства берут 7 процентов.

Уместным финансово помогать взрослым членам семьи считают 94 процента россиян, при этом о родителях говорят 27 процентов, а о детях — 18 процентов. О готовности оказать финансовую помощь родственникам в непредвиденных обстоятельствах рассказали 80 процентов опрошенных. Еще 74 процента согласны давать деньги на получение безработными детьми или внуками высшего или специального образования, а 70 — родителям после их выхода на пенсию.

Ранее Минфин посоветовал россиянам добровольно откладывать часть доходов на пенсию, чтобы в старости иметь дополнительные выплаты. В настоящее время ведомство разрабатывает соответствующую программу долгосрочных сбережений.

В рамках стратегии гражданам предложат вкладывать деньги в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги. Государство, в свою очередь, застрахует внесенные средства на сумму 2,8 миллиона рублей.