Половина россиян признались в получении денег от родственников
Почти половина россиян (46 процентов) получают финансовую поддержку от родственников, при этом 29 процентов из них признались, что им помогают деньгами родители. Такие результаты получены в результате совместного исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и ВТБ, сообщает РБК.
Чаще всего финансово детей поддерживают сельские жители (23 процента). В общей сложности 52 процента молодых людей получают помощь от родителей, 18 процентов — от бабушек и дедушек.
Деньги от детей принимают 9 процентов из тех, кто получает поддержку, хотя среди респондентов в возрасте 55-65 лет этот показатель достигает 24 процентов. У братьев и сестер средства берут 7 процентов.
Уместным финансово помогать взрослым членам семьи считают 94 процента россиян, при этом о родителях говорят 27 процентов, а о детях — 18 процентов. О готовности оказать финансовую помощь родственникам в непредвиденных обстоятельствах рассказали 80 процентов опрошенных. Еще 74 процента согласны давать деньги на получение безработными детьми или внуками высшего или специального образования, а 70 — родителям после их выхода на пенсию.
Ранее Минфин посоветовал россиянам добровольно откладывать часть доходов на пенсию, чтобы в старости иметь дополнительные выплаты. В настоящее время ведомство разрабатывает соответствующую программу долгосрочных сбережений.
В рамках стратегии гражданам предложат вкладывать деньги в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги. Государство, в свою очередь, застрахует внесенные средства на сумму 2,8 миллиона рублей.