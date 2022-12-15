Страны ЕС не согласовали девятый пакет антироссийских санкций

Reuters: страны Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ

Страны-члены Европейского союза (ЕС) не смогли достичь договоренностей относительно девятого пакета антироссийских санкций. О том, что согласовать новый пакет не удалось, со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.

Источники агентства указывают, что введение новых ограничительных мер обсуждалось в ходе переговоров, которые состоялись вечером 14 декабря.

Рассказывая о сложившейся ситуации, один из собеседников агентства отметил, что европейским странам удалось приблизиться к соглашению, однако несколько стран, в числе которых оказалась Польша, все еще имеют возражения. Дипломат подчеркнул, что обсуждения нового пакета продолжатся в четверг, 15 декабря.

Ранее стало известно, что Евросоюз задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.