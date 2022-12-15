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23:04, 15 декабря 2022Экономика

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) согласовал девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседника агентства, письменная процедура согласования очередного пакета рестрикций завершится до полудня пятницы, 16 декабря.

Ранее РИА Новости сообщало, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна.

СМИ сообщали, что Евросоюз решил расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.

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Марина Совина
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