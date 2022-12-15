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19:07, 15 декабря 2022Мир

США ввели санкции против Nirvana

США ввели санкции против яхты Nirvana, якобы принадлежащей Владимиру Потанину

Фото: Kamran Jebreili / AP

Минфин США наложил санкции на яхту Nirvana, которая, по данным министерства, принадлежит миллиардеру, владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Об этом свидетельствуют списки, обновленные на сайте американского ведомства.

В черный список США также внесли и самого Потанина, а также первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Под санкции попали и губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт.

Санкционный список, касающийся юридических лиц, теперь включает в себя ВТБ и связанные с банком компании. В их числе значатся АО «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», ООО «Холдинговая компания Интеррос», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», Росбанк, «ВТБ-Лизинг» и другие. Санкции подразумевают блокировку долларовых активов и операций.

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Виктория Кондратьева
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