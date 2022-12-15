США ввели санкции против Nirvana

США ввели санкции против яхты Nirvana, якобы принадлежащей Владимиру Потанину

Минфин США наложил санкции на яхту Nirvana, которая, по данным министерства, принадлежит миллиардеру, владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Об этом свидетельствуют списки, обновленные на сайте американского ведомства.

В черный список США также внесли и самого Потанина, а также первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Под санкции попали и губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт.

Санкционный список, касающийся юридических лиц, теперь включает в себя ВТБ и связанные с банком компании. В их числе значатся АО «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», ООО «Холдинговая компания Интеррос», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», Росбанк, «ВТБ-Лизинг» и другие. Санкции подразумевают блокировку долларовых активов и операций.