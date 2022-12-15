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18:39, 15 декабря 2022Экономика

США ввели санкции против Потанина и Белоусова

Минфин США ввел санкции против Потанина и первого вице-премьера России Белоусова
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

США ввели санкции против миллиардера, владельца «Норникеля» Владимира Потанина и первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина страны.

Власти США внесли Потанина и Белоусова в так называемый SDN-лист. Попадание в этот перечень предполагает блокировку активов подсанкционных лиц в американской юрисдикции, а также запрет на транзакции в долларах и с любыми контрагентами из США.

Помимо самого владельца «Норникеля», под американские санкции попали его супруга Екатерина и дети Иван и Анастасия. Также ограничения введены в отношении холдинга «Интеррос», через который миллиардер владеет своими активами. Кроме того, США наложили санкции на Росбанк, который Потанин приобрел у покинувшего Россию финансового конгломерата Societe Generale.

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Полина Матюхина
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