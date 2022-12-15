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18:46, 15 декабря 2022Мир

США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей

Минфин США внес в список санкций губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Вашингтон обновил санкционные списки против России. В черном списке США оказались губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт, на что указывают данные, опубликованные на сайте Минфина страны.

В те же списки внесли миллиардера, владельца «Норникеля» Владимира Потанина и первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Согласно опубликованным ранее спискам Минторга США, санкции введут и против следующих российских компаний: «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика», «Интерком» и «Нуклин», Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук, «ВИП технолоджи» и «Таврида микроэлектроника».

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Елизавета Наумова
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