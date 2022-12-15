США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей

Минфин США внес в список санкций губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей

Вашингтон обновил санкционные списки против России. В черном списке США оказались губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт, на что указывают данные, опубликованные на сайте Минфина страны.

В те же списки внесли миллиардера, владельца «Норникеля» Владимира Потанина и первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Согласно опубликованным ранее спискам Минторга США, санкции введут и против следующих российских компаний: «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика», «Интерком» и «Нуклин», Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук, «ВИП технолоджи» и «Таврида микроэлектроника».