Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:32, 15 декабря 2022Экономика

США внесут девять российских компаний в санкционные списки

Минторг США введет санкции против еще 9 компаний из России из-за сложностей с их проверкой

Фото: Mike Theiler / Reuters

Министерство торговли США введет санкции против еще девяти российских компаний из-за сложностей с их проверкой, следует из данных Федерального реестра страны. Официальный документ будет опубликован 16 декабря.

В документе указаны компании «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика», «Интерком» и «Нуклин», Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук, «ВИП технолоджи» и «Таврида микроэлектроника». Добавление в санкционный список в ведомстве связывают с подозрениями в возможном вовлечении этих компаний в действия, «противоречащие национальной безопасности или внешней политике США».

При этом американские власти не смогли должным образом проверить компании на предмет «добросовестности» из-за «противодействия иностранного правительства».

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Потанина и Белоусова
Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео
США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний
США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице
Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Пассажирка самолета в турецком аэропорту спрыгнула с трапа и разбилась насмерть
Реакцию медведя Диксона на первый за 100 дней настоящий снег сняли на видео
Азербайджан ответил на обвинения в блокировке коридора до Нагорного Карабаха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.