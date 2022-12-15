США внесут девять российских компаний в санкционные списки

Минторг США введет санкции против еще 9 компаний из России из-за сложностей с их проверкой

Министерство торговли США введет санкции против еще девяти российских компаний из-за сложностей с их проверкой, следует из данных Федерального реестра страны. Официальный документ будет опубликован 16 декабря.

В документе указаны компании «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика», «Интерком» и «Нуклин», Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук, «ВИП технолоджи» и «Таврида микроэлектроника». Добавление в санкционный список в ведомстве связывают с подозрениями в возможном вовлечении этих компаний в действия, «противоречащие национальной безопасности или внешней политике США».

При этом американские власти не смогли должным образом проверить компании на предмет «добросовестности» из-за «противодействия иностранного правительства».

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.