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20:06, 9 декабря 2022Мир

США ввели санкции против российской военной авиации

Белый дом ввел санкции против ВКС России и центра Минобороны из-за иранских дронов
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом сообщил Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Поясняется, что санкции вводятся из-за якобы закупок Россией иранских беспилотников. «Они были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников», — заявил представитель Белого дома. По словам Кирби, ограничения наложены на еще одну организацию, однако ее названия он не привел.

Белый дом добавил, что Штаты будут обсуждать со своими союзниками российско-иранское военное партнерство.

Ранее 9 декабря Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.

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Антон Похиляк
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