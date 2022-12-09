США ввели санкции против российской военной авиации

Белый дом ввел санкции против ВКС России и центра Минобороны из-за иранских дронов

США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом сообщил Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Поясняется, что санкции вводятся из-за якобы закупок Россией иранских беспилотников. «Они были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников», — заявил представитель Белого дома. По словам Кирби, ограничения наложены на еще одну организацию, однако ее названия он не привел.

Белый дом добавил, что Штаты будут обсуждать со своими союзниками российско-иранское военное партнерство.

Ранее 9 декабря Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.