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01:30, 15 декабря 2022Мир

Канада возобновит действие санкций в отношении турбин для «Северного потока»

Reuters: Канада возобновит действие санкций в отношении турбин для «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канада приняла решение восстановить действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от санкций, изменились, они больше не служат своим целям», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

Временное исключение оборудования из санкций было сделано в июне по просьбе правительства Германии. Тогда «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В результате в рамках промежуточного решения турбины были переданы Германии.

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Ксения Назарова
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