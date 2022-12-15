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22:12, 15 декабря 2022Россия

Минобороны обвинило ВСУ в намеренных ударах по российским врачам

Минобороны: ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно целятся и наносят удары по российским врачам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО). Его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские войска целятся не только не только в военнослужащих, но в мирных жителей, а также медики.
В связи с этим со многих санитарных транспортных средств России решили убрать кресты, подразделения перевели из палаток в кирпичные здания.

Тришкин отметил, что среди медицинских работников есть жертвы, поскольку они выполняли свой долг на передовой. Врачи «наравне со всеми военнослужащими могут попадать под обстрелы», подчеркнул он.

Глава медуправления МО добавил, что с начала спецоперации индивидуальные аптечки полностью поменяли, они есть у каждого военнослужащего.

Ранее Тришкин заявил, что российские военные получают в основном минно-взрывные раны, они занимают 70 процентов среди общего числа ранений. Среди ранений он назвал также пулевые огнестрельные ранения (10 процентов, травмы (10 процентов), а также заболевания (10 процентов). Около половины всех пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

Марина Совина
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