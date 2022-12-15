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21:55, 15 декабря 2022Россия

В Минобороны назвали основной вид ранений российских военных на СВО

Минобороны: 70% общего числа ранений у российских военных на СВО занимают минно-взрывные

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине получают в основном минно-взрывные раны, они занимают 70 процентов среди общего числа ранений. Об этом заявил глава военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, сообщает РИА Новости.

Среди основных видов ранений он назвал минно-взрывные (70 процентов), пулевые огнестрельные ранения (10 процентов, травмы (10 процентов), а также заболевания (10 процентов).

При этом, по словам Тришкина, доля пациентов в тяжелом и крайне тяжёлом состояниях снизилась. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27 процентов от общего числа, то сейчас поступает 24 процента. Около половины всех пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что военные госпитали в России заполнены на 38 процентов. По его словам, у гражданской системы здравоохранения есть возможности и желание работать с получившими ранения бойцами.

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Марина Совина
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