Новак заявил о заинтересованности России в увеличении добычи нефти в Венесуэле

Вице-премьер Новак заявил, что Россия заинтересована в увеличении добычи нефти в Венесуэле

Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна заинтересована в увеличении добычи нефти в Венесуэле. Его слова приводит ТАСС.

«Со своей стороны мы в тех проектах, в которых участвуем, заинтересованы в увеличении добычи, своевременных расчетах и реализации продукции <...> Пять совместных проектов реализуется здесь, добывается нефть», — сказал он.

Новак добавил, что стороны расширяют сотрудничество в ТЭК. По его словам, в частности, в газовой сфере есть два проекта в перспективе.

Ранее сообщалось, что США хотят дать американской Chevron Corp., одной из крупнейших нефтяных компаний в стране, лицензию на добычу нефти в Венесуэле. По данным издания The Wall Street Journal, это является сигналом смягчения санкций против страны.