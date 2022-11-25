США решили добывать нефть в Венесуэле

WSJ: США дадут компании Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США хотят дать американской Chevron Corp., одной из крупнейших нефтяных компаний в стране, лицензию на добычу нефти в Венесуэле, сообщает The Wall Street Journal.

Это является сигналом смягчения санкций против страны, отмечает издание. Chevron решила восстановить частичный контроль над добычей нефти на венесуэльских месторождениях, в которых у компании сохранились доли благодаря совместным предприятиям с Petroleos de Venezuela SA.

Речь о новых инвестициях пока не идет, поскольку не погашены задолженности перед Chevron. Это может занять несколько лет, говорят источники издания.

В июле лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил США в нападениях на нефтяных объектах страны. Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. В июне этого года Госдеп разрешил итальянской Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.