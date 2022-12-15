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18:37, 15 декабря 2022Путешествия

Пассажирка самолета в турецком аэропорту спрыгнула с трапа и разбилась насмерть

В Измире турчанка разбилась насмерть, спрыгнув с трапа при посадке в самолет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В турецком аэропорту молодая женщина спрыгнула с трапа при посадке в самолет и разбилась насмерть на глазах у испуганных пассажиров. Полиция подозревает, что это не было случайностью, передает Sabah.

Сообщается, что 32-летняя Бейза Таскиран работала менеджером по маркетингу в IT-компании в Анталье. В момент происшествия девушка садилась в самолет, чтобы отправиться обратно домой из Измира, где она посещала туристическую ярмарку. По словам очевидцев, пассажирка упала с высоты 15 метров и разбилась. Также стало известно, что прямо перед падением Таскиран разговаривала с кем-то по телефону, собеседники громко спорили.

В настоящее время полиция проверяет записи телефонных разговоров погибшей, чтобы определить, с кем она говорила перед смертью. Последнего собеседника девушки вызовут на допрос в рамках расследования. Семья Таскиран была шокирована случившимся, они забрали тело девушки, чтобы провести похороны.

Ранее сообщалось о самоубийстве российского туриста в самолете авиакомпании S7, следовавшем из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару. 48-летний мужчина отправился в уборную, где провел более 15 минут — это насторожило бортпроводников. Мужчину обнаружили в туалете без сознания, после экстренного приземления в аэропорту Каира медики констатировали смерть путешественника.

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Зарина Дзагоева
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