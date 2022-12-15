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12:25, 15 декабря 2022Россия

В Кремле анонсировали проведение Путиным Госсовета

Песков анонсировал, что президент Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Государственный совет. Информацию об этом анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он пояснил, что мероприятие, намеченное на предстоящую неделю, есть в графике главы государства.

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — отметил Песков, комментируя вопрос журналистов.

5 декабря Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми российских губернаторов и двух глав городов.

В составе госоргана оказались губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл. Также включены главы городского округа Самары и города Белогорска Амурской области.

Кроме того, из состава Госсовета исключены мэр Тюмени Кухарук Р.Н. и глава Узловского района Тульской области Карташова М.Н.

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Анна Щербакова
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