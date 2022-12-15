Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 15 декабря 2022Россия

Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы для стены с Россией

Калининградский губернатор Алиханов предложил продавать Польше кирпичи для стены с Россией

Фото: Omar Marques / Getty Images

Калининградская область могла бы продавать Польше стройматериалы для возведения Варшавой стены на границе с Россией. С таким предложением выступил глава региона Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

По ироничному замечанию Алиханова, возведение стены на границе с Россией из российских стройматериалов может быть оправдано более низкой стоимостью газа, который требуется для обжига кирпичей.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — заявил Алиханов в беседе с агентством.

О начале строительства ограждения на границе с Россией стало известно 2 ноября. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак уточнял, что высота сооружения из колючей проволоки составит 2,5 метра, а ширина — три метра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу
Главе Минприроды Киргизии не дали выступить на русском языке
Неуравновешенный мужчина напал на пожилую туристку в арабской стране и убил ее
Алиханов рассказал о зимующих в Калининграде немцах
Россиянин поджег супругу из-за ревности
Мать Овечкина рассказала о вдохновившем сына Месси
Блогера Славу Малмыгина задержали по подозрению в убийстве 18-летней девушки
Телеведущая рассказала о борьбе с тяжелым аутоиммунным заболеванием
Подмосковных чиновников обвинили в коррупции и арестовали
Глава Крыма рассказал о заданных мобилизованным сыном вопросах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.