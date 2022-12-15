Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы для стены с Россией

Калининградский губернатор Алиханов предложил продавать Польше кирпичи для стены с Россией

Калининградская область могла бы продавать Польше стройматериалы для возведения Варшавой стены на границе с Россией. С таким предложением выступил глава региона Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

По ироничному замечанию Алиханова, возведение стены на границе с Россией из российских стройматериалов может быть оправдано более низкой стоимостью газа, который требуется для обжига кирпичей.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — заявил Алиханов в беседе с агентством.

О начале строительства ограждения на границе с Россией стало известно 2 ноября. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак уточнял, что высота сооружения из колючей проволоки составит 2,5 метра, а ширина — три метра.