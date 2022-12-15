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12:58, 15 декабря 2022Россия

Почти тысяча поросят заживо сгорели на ферме в приграничном российском регионе

Mash сообщил, что на ферме в селе Шахово Белгородской области заживо сгорели 900 поросят

Кадр: Telegram-канал «Amber Mash»

Почти тысяча поросят заживо сгорели на ферме в селе Шахово Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, пожар начался вечером в понедельник, 12 декабря, в загоне для скота. Спасатели потушили возгорание, однако спасти животных не удалось — в огне погибли 900 поросят.

Как пишут авторы поста, в качестве версий пожара рассматриваются проблемы с проводкой и поджог. Ущерб от происшествия составил около 250 тысяч рублей. Расследованием занимается полиция приграничного российского региона.

Ранее в Башкирии обнаружили 14 мертвых лошадей. Незадолго до этого животных украли с фермы в Казнаташе. Как стало известно, восемь коней были отстреляны, еще шесть животных разделали. Общий ущерб, нанесенный агрофирме, составил полтора миллиона рублей.

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Константин Лысяков
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