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14:58, 15 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении 45 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 45 артиллерийских подразделений ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили 45 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живую силу и военную технику в 86 районах. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка, а также 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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Ранее в ведомстве заявили, что российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Американская станция, уточнили в Минобороны, находилась в районе населенного пункта Клещеевка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Сергей Истомин
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