Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-37 в ДНР

Российские войска в ДНР уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-37 производства США

Российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Об этом в четверг, 15 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Американская станция, уточнили в оборонном ведомстве, находилась в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Кроме того, за прошедшие сутки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Херсонской области — склад вооружения и техники, а в Запорожской области — склад материально-технических средств украинских войск.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ в районе населенного пункта Краматорск в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.