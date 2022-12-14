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14:53, 14 декабря 2022Россия

ВС России поразили пункт управления группировки войск ВСУ «Лиман»

ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группировки ВСУ «Лиман»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман"», — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо этого в Краматорске был уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной украинской бригады — на нем хранились реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) «Град» и артиллерийские снаряды разного калибра.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в селе Каменское Запорожской области и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства в поселке Калинина и селе Ямполовка в ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в районе Краматорска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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Варвара Родикова
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